Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Willich-Anrath (ots)

Auf der Straße "Am Weiher" in Anrath wurde zwischen dem 31.12.2022, 13:30 Uhr, und dem 07.01.2023, 10:00 Uhr, ein Fenster eines unbewohnten Einfamilienhauses durch Unbekannte aufgehebelt. Der oder die Täter gelangten so in das Haus. Zur möglichen Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 02162/3770. / TK (22)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell