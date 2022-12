Bernkastel-Kues (ots) - Die Polizei Bernkastel-Kues warnt vor einer hinterlistigen Betrugsmasche in Verbindung mit unberechtigten Kontoabbuchungen in erheblicher Höhe. Zwei Geschädigte zeigten am vergangenen Wochenende an, dass von ihren Konten verschiedene Käufe und Geldabhebungen in Geschäften in Lübeck (Schaden ca. 10.000 EUR) bzw. Essen (Schaden ca. 6000 EUR)abgebucht wurden. Den Abbuchungen unmittelbar ...

