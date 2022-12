Bitburg (ots) - Am 06.12.2022 gegen 22:45 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrskontrolle mit einem PKW im Stadtgebiet von Bitburg durchzuführen. Als die Beamten dem festgestellten PKW folgten, beschleunigte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit und fuhr im weiteren Verlauf mit stark erhöhter Geschwindigkeit durch die Echternacher Straße in Fahrtrichtung B257 und setzte seine Fahrt in ...

mehr