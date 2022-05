POL-PDLU: Hanhofen - Erneuter Diebstahlsversuch aus PKW

Speyer (ots) - Am 09.05.2022 gegen 19 Uhr stellte eine Polizeistreife ein Motorrad in der Göteborger Straße fest, welches in die Stockholmer Straße abbog und in Richtung Speyerer Innenstadt beschleunigte. Die Polizeistreife folgte dem Motorrad in die Joachim-Becher-Straße, wo Geschwindigkeiten von bis zu 140 ...

mehr