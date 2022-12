Utzerath (ots) - Am 05.12.2022 gegen 05:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Birkenweg in Utzerath. Hier kam er vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit einer Straßenleuchte. Im Anschluss entfernte der Unfallverursacher sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise ...

