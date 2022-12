Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf der Polizei Bitburg

Bitburg (ots)

Am 06.12.2022 gegen 22:45 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrskontrolle mit einem PKW im Stadtgebiet von Bitburg durchzuführen. Als die Beamten dem festgestellten PKW folgten, beschleunigte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit und fuhr im weiteren Verlauf mit stark erhöhter Geschwindigkeit durch die Echternacher Straße in Fahrtrichtung B257 und setzte seine Fahrt in Richtung Echternach fort. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit verloren die Beamten den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte das Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Bitburg sucht Zeugen die zur angegebenen Tatzeit im Bereich der Echternacher Straße in Bitburg oder auf der B257 in Fahrtrichtung Echternach einen PKW mit erhöhter Geschwindigkeit festgestellt haben und möglicherweise durch die Fahrweise des PKW gefährdet wurden. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

