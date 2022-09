Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mähfahrzeug fährt gegen Omnibus

Wiesbach (ots)

Am Mittwoch, dem 21.09.2022, gegen 13:00 Uhr war die Straßenmeisterei auf der Landstraße 467, zwischen Wiesbach und Käshofen, mit Mäharbeiten beschäftigt. Ein aus Richtung Wiesbach kommender Omnibus hielt verkehrsbedingt hinter dem Mähfahrzeug an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der Fahrer des Mähfahrzeugs hatte den hinter ihm anhaltenden Omnibus offenkundig nicht wahrgenommen und setzte seinen Lkw zurück, was zur Folge hatte, dass er mit dem Bus kollidierte. Durch den Zusammenprall wurde die Frontschürze des Omnibusses in Mitleidenschaft gezogen, wodurch dieser nicht mehr fahrbereit war, und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht exakt beziffern, er dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Verletzt wurde niemand. |pizw

