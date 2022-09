Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Exhibitionist

Bechhofen (ots)

Eine Frau aus Bechhofen wurde am Mittwoch, um 17:00 Uhr, im Bereich einer Pferdekoppel in der Ludwigstraße auf einen Mann aufmerksam, als der ihr aus 200 Metern Entfernung hinterher "pfiff". Der Mann zog sich daraufhin vollständig aus. Die Frau entfernte sich sofort und erfuhr über soziale Medien, dass sich der Mann wohl schon den ganzen Tag in Bechhofen aufgehalten haben soll. Beschreibung des Mannes: 30-40 Jahre, dunkle lange Haare, trug ein T-Shirt und blaue Jeans.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

