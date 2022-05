Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlung in der Landeshauptstadt

Schwerin (ots)

Am 02.05.2022 fand ab 18:30 Uhr eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt. Der Aufzug begann am Grunthalplatz, zog durch die Altstadt und endete an seinem Ausgangsort.

An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 395 Personen teil.

Zu Störungen kam es nicht.

