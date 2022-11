Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Kellereinbruch

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 04.11.2022, zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr, kam es in der Grünstraße in Hagen-Wehringhausen zu einem versuchten Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Tatzeitraum die Hauseingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Keller des Hauses verschafft. Die Kellertür wies ebenfalls Hebelspuren auf, gleichwohl blieb diese verschlossen. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

