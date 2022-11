Polizei Hagen

POL-HA: Über rote Ampel gefahren - zwei leicht verletzte Kinder nach Unfall

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Iserlohner Straße fuhr eine 18-Jährige am Donnerstag (03.11.2022) gegen 14.30 Uhr über eine rote Ampel und verursachte so einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Die Hagenerin war mit einem Mercedes in Richtung Letmathe unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache die bereits rote Ampel nicht wahrnahm. An der Kreuzung zur Lindenbergstraße stieß die Frau mit dem VW einer 33-Jährigen zusammen. Die beiden Kinder der VW-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 4-jährige Sohn und die 10-jährige Tochter kamen vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr beseitigt. (arn)

