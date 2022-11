Polizei Hagen

POL-HA: Mann versucht nach häuslicher Gewalt bei Widerstand nach Dienstwaffe einer Polizistin zu greifen

Hagen-Boele (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt leistet ein 46-Jähriger Widerstand und versuchte nach dem Waffenholster einer Polizistin zu greifen. Die Beamtin und ihr Streifenpartner konnten den Mann umgehend fixieren und in Gewahrsam nehmen. Nachdem der Hagener am Donnerstagabend (03.11.2022) seine erwachsene Tochter bei einem Streit mit der Faust auf den Hinterkopf schlug und dabei leicht verletzte, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten trafen bei dem Einsatz auf den stark alkoholisierten und aggressiven Mann. Noch bevor sie ihn der Wohnung verweisen und ein Rückkehrverbot aussprechen konnten, griff der 46-Jährige die Einsatzkräfte an. Auf dem Hausflur verhielt er sich immer wieder distanzlos und ging mit erhobenen Händen aggressiv auf die Polizisten zu. Er forderte einen Polizisten verbal zum Faustkampf auf, schlug sich zweimal selbst ins Gesicht und ging mit geballten Fäusten auf ihn zu. Aufgrund des renitenten Verhaltens entschieden sich die Einsatzkräfte den 46-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann wehrte sich jedoch massiv und hielt sich zunächst am Treppenhausgeländer des Hausflurs mit beiden Händen fest. Plötzlich ließ er dieses jedoch los und versuchte nach der Dienstwaffe einer Polizistin zu greifen. Die Einsatzkräfte konnten den Hagener zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Bei dem Widerstand blieben die Einsatzkräfte unverletzt und dienstfähig. Sie brachten den Hagener in das Polizeigewahrsam. Dort wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Hagener durchgeführt. Das Messgerät zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Der 46-Jährige erhielt mehrere Strafanzeigen. (arn)

