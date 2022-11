Polizei Hagen

POL-HA: Untersuchungshaft nach versuchtem Raub in Hohenlimburg angeordnet - 22-jähriger Tatverdächtiger schlägt 46-jährigem Hagener Schusswaffe gegen den Kopf

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Dienstagabend (01.11.2022) versuchte ein 22-jähriger Tatverdächtiger einem 46-jährigen Hagener Geld zu rauben, nachdem er ihn in Hohenlimburg mit Faustschlägen angriff und ihm anschließend mit einer Schusswaffe auf den Kopf schlug. Die beiden Männer kannten sich flüchtig und ließen sich am Abend gemeinsam von einem Taxifahrer aus der Hagener Innenstadt nach Hohenlimburg bringen. Nachdem sie dort ausstiegen, liefen sie zunächst zu einem Wohnhaus, in welches der Tatverdächtige für wenige Minuten hinein ging und anschließend wieder zu dem 46-Jährigen zurückkehrte. Wie der Hagener später den Polizeibeamten sagte, führte der Tatverdächtige ihn im weiteren Verlauf an einer Gleisanlage vorbei in einen menschenleeren Bereich hinter der Firma Bilstein und griff ihn dort mit Faustschlägen an. Nachdem er zu Boden stürzte, forderte der 22-Jährige ihn dazu auf, ihm alles aus seinen Taschen heraus zu geben und holte dabei eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund hervor. Diese lud er zunächst durch und schlug sie dem Hagener dann mehrfach gegen den Kopf. Als ein Fahrradfahrer auf die Situation aufmerksam wurde und den Angreifer ansprach, flüchtete der 46-Jährige. Als der Tatverdächtige mitbekam, dass ein Passant den Notruf der Polizei rief, flüchtete auch er. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte den 22-Jährigen am Hohenlimburger Bahnhof und nahmen in vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Folgetag fanden Kripo-Beamte die Schusswaffe, bei der es sich um eine Softair-Pistole handelte. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (sen)

