Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

In der Delsterner Straße stieß ein Motorrad-Fahrer am Mittwoch (02.11.2022) bei einem Überholvorgang mit einem Renault zusammen. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 67-Jähriger nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit seinem Auto die Straße "Im Hamperbach" in Richtung der Delsterner Straße. Als der Hagener nach links abbiegen wollte, stoppte er an der Haltelinie, da sich aus Richtung Volmeabstieg ein Transporter näherte. Auch der Transporter beabsichtigte in die Straße "Im Hamperbach" abzubiegen. Nachdem der 67-Jährige anfuhr, überholte ein 16-Jährger den Transporter mit seiner Yamaha, sodass es zu einer Kollision im Einmündungsbereich kam. Der Jugendliche stürzte und verletzt sich dadurch leicht. Auf eine sofortige medizinische Behandlung verzichtet er. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

