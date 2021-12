Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Schreckschusswaffe geschossen ++ Winsen/Hoopte - Nach Party in die Luft geschossen ++ Stelle - Essen auf Herd vergessen - Küche ausgebrannt

Seevetal/Fleestedt (ots)

Seevetal/Fleestedt - Mit Schreckschusswaffe geschossen

Ein 50-jähriger Mann, der sich offenbar in seiner Nachtruhe gestört fühlte, hat heute, 27.12.2021, in und vor einem Mehrfamilienhaus mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Nachbarn hatten gegen 00.20 Uhr die Polizei alarmiert. Demnach sei der 50-Jährige kurz zuvor in den Hausflur getreten und habe den Nachbarn gedroht und mehrere Schüsse abgefeuert, weil er sich durch Musik in der Nachtruhe gestört gefühlt habe. Auch vor dem Haus habe er in die Luft geschossen.

Als Beamte vor Ort eintrafen, war die Lage ruhig. Der 50-Jährige konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Die Schreckschusswaffe händigte er an die Polizisten aus. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Da der 50-Jährige stark alkoholisiert und eine erneute Konfrontation nicht auszuschließen war, wurde er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

Winsen/Hoopte - Nach Party in die Luft geschossen

Auch in Hoopte kam es heute, 27.12.2021, zu einem Polizeieinsatz nachdem eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden war. Ein 18-jähriger Mann, der zuvor mit mehreren jungen Männern zusammen in einem Haus an der Straße Hoopter Elbdeich gefeiert hatte, war plötzlich mit einem anderen Gast in Streit geraten. Anschließend hatten andere Gäste den 18-Jährigen nachhause gebracht. Kurz danach war er jedoch wieder vor der Örtlichkeit erschienen und hatte mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen.

Mehrere Streifenwagen wurden nach Hoopte entsandt. Unweit der Örtlichkeit konnten Beamte den 18-Jährigen an einem Pkw antreffen. Bei der Durchsuchung des Wagens wurde eine Schreckschusspistole gefunden. Gegen den Heranwachsenden wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Stelle - Essen auf Herd vergessen - Küche ausgebrannt

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Uhlenhorst kam es gestern, 26.12.2021, zu einem Zimmerbrand. Gegen 14:05 Uhr hörten Bewohner den Rauchmelder aus der Wohnung eines Seniors. Ein Nachbar klopfte, woraufhin der Mann die Tür öffnete und beide feststellten, dass Rauch aus der Küche trat. Beide verließen unverletzt das Haus, wie auch die übrigen Bewohner. Nachbarn unternahmen erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher durch das leicht geöffnete Küchenfenster. Die Feuerwehr löschte den Brand ab.

Die Küche wurde durch die Flammen zerstört, die Wohnung ist zunächst nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach dem Ende des Löscheinsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mieter das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

