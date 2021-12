Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mülleimer brennt im Unterrichtsraum ++ Stelle - Unbekannte entwenden Sattelauflieger

Salzhausen (ots)

Mülleimer brennt im Unterrichtsraum

Am Dienstag, 21.12.2021, gegen 12 Uhr, geriet in einer Schule im Kreuzweg in Salzhausen, der Mülleimer in einem Unterrichtsraum in Brand. Nachdem die Brandmeldeanlage der Schule Alarm gab konnte der Mülleimer sowie umliegende Einrichtungsgegenstände schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Raum war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht von Schülern genutzt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei Winsen übernommen. Da alle Schüler schnell das Gebäude verlassen hatten wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Stelle -Unbekannte entwenden Sattelauflieger

Die Polizei Stelle bittet um Hinweise zu einem Diebstahl eines Sattelaufliegers. Der Sattelauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull, Kennzeichen: WL- RM 145, war in der Zeit von Freitag, 17.12., 10:30 Uhr, bis Dienstag, 21.12., 08:00 Uhr, in der Straße Kolenbeekstieg in Stelle abgestellt. Der Sattelauflieger verfügt über eine Plane und ist mit leeren Transportboxen beladen. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Stelle unter der Telefonnummer: 04174/ 668980

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell