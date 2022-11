Polizei Hagen

POL-HA: Mann versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizisten am Donnerstag (03.11.2022) einen VW für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, versuchte ein Mann sein Auto zu wenden und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der VW fuhr über den Gehweg in eine Grünfläche und drehte sich dort um 180 Grad, bis er zum Stillstand kam. Gegen 20 Uhr befuhr der 20-Jährige die Bahnhofshinterfahrung aus Richtung Wehringhauser Straße kommend in Fahrtrichtung der Eckeseyer Straße. Dabei überschritt er die Geschwindigkeit - als die Beamten dem Hagener Anhaltesignale gaben, lenkte er seinen VW ruckartig und unvermittelt sehr stark nach links. Er versuchte augenscheinlich zu wenden oder nach links in die Plessenstraße abzubiegen, um sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten aufgrund des Fahrverhaltens des Mannes stark abbremsen oder sogar ganz anhalten. Bei dem Manöver verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen VW. Er verfehlte die Fahrbahn der Plessenstraße und fuhr über den rechtsseitig gelegenen Gehweg zwischen den dortigen Fußgängerampeln hindurch über den Gehweg. Auf der abschüssigen Grünfläche drehte sich das Fahrzeug schließlich um etwa 180 Grad und kam zum Stillstand. Der Hagener blieb unverletzt - bei der Kontrolle durch die Polizisten stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief negativ. Der 20-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell