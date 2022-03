Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Schwerpunkteinsatz: Polizei kündigt wegen Handyverstößen am Ringtunnel weitere Kontrollen an



Zum wiederholten Male hat die Polizei am Ringtunnel in Unna einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt. Dabei verzeichneten die Einsatzkräfte am Mittwoch (23.03.2022) innerhalb von nur zwei Stunden insgesamt 21 Verstöße - unter anderem zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Handynutzung am Steuer sowie sechs Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Erst in der vergangenen Woche stellten die Polizeibeamten im Rahmen einer dreistündigen Verkehrskontrolle 24 Tempo- und zwölf Handyverstöße fest.

"Aufgrund unserer unnachgiebigen Kontrollen an dieser Stelle wissen wir mittlerweile, dass viele Verkehrsteilnehmer hier zu schnell unterwegs sind, sich mit dem Handy ablenken und den Tunnel ausnutzen, um die Lautstärke ihrer Fahrzeuge zu testen. Dabei ist wegen der anhaltenden Baustellensituation und der neuen Verkehrsführung besondere Aufmerksamkeit in diesem Bereich gefordert. Ablenkung kann schlimme Folgen haben. Wir werden deshalb weiterhin regelmäßig Kontrollen dieser Art dort durchführen", betont Erster Polizeihauptkommissar Thomas Röwekamp, Leiter des Verkehrsdienstes bei der Kreispolizeibehörde Unna.

