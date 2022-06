Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.06.22

Eschwege (ots)

Gegen Hochbeet gefahren

Um 11:06 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 40-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw vom Aldi-Parkplatz in die Niederhoner Straße in Eschwege einzubiegen. Zuvor fuhr eine 26-Jährige aus dem Südeichsfeld mit ihrem Pkw nach rechts vom Parkplatz des Toom-Baumarktes in die Niederhoner Straße ein. Da der Blinker des Pkws der 26-Jährigen noch "aktiv" war, nahm die 40-Jährige fälschlicherweise an, dass der Pkw abbiegen wolle und fuhr ihrerseits auf die Niederhoner Straße ein. Während die 26-Jährige nun eine Vollbremsung einleitete und die 40-Jährige ihren Pkw beschleunigte, beide mit dem Ziel einen Zusammenstoß zu verhindern, prallte die 40-Jährige aufgrund der Geschwindigkeitserhöhung mit ihrem Pkw in eine Hochbeeteinfassung gegenüber der Aldi-Ausfahrt. Ein Zusammenstoß beider Autos fand nicht statt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beschädigte gestern Nachmittag, um 16:52 Uhr, beim Ausparken einen geparkten Pkw Mercedes im Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Campingparkplatz am Werratalsee in Eschwege.

Mit Krad gestürzt

Am 20.06.22, um 13:45 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Sontra mit einem Leichtkraftrad die B 27. Im Bereich der Einmündung zur B 452 (Hoheneicher Rondell) verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf der nassen Fahrbahn. Dabei wurde er leicht verletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 15:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 23-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Sprinter die Friedrichstraße in Herleshausen-Archfeld. Eine 40-Jährige aus Herleshausen befuhr die die Achsgasse und wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Dabei missachtete der 23-Jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkws, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um kurz nach Mitternacht kam es heute zu einem Wildunfall auf der K 28, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 26-Jährigen aus Sontra erfasst wurde, der von Ulfen in Richtung Sontra unterwegs war. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; Sachschaden am Pkw: 300 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw und E-Scooter kollidieren

Um 20:57 Uhr befuhr gestern Abend eine 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihren E-Scooter die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau stadteinwärts. Ein 25-Jähriger, der die 19-Jährige begleitete und ebenfalls einen E-Roller fuhr, bog dann nach links in die Straße "Am Karpfenfängerteich" ab. Die 19-Jährige wollte diesem folgen, wurde in diesem Moment jedoch von dem Pkw eines 18-Jährigen aus Schauenburg überholt. Dadurch kam es in Höhe der Einmündung zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 19-Jährige stürzte dadurch auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Nach Angaben des 18-Jährigen habe die Fahrerin des E-Scooters ihren Absicht abzubiegen nicht angezeigt, so dass es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 20.06.22, 16:00 Uhr und dem 21.06.22, 15:00 Uhr wurden in der Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau von einem Pkw Renault die beiden amtlichen Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Dabei handelt es sich um rumänische Kennzeichen (BV-19-FKA). Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05602/93930-

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 22:33 Uhr befuhr gestern Abend ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3389 von der B 451 kommend in Richtung Dohrenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 750 EUR.

Außenspiegel angefahren

Um 16:40 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 82-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Straße "Am Eschenbornrasen" in Richtung der Straße "Am Stieg". Dabei fuhr sie zu weit nach rechts und prallte mit ihrem Pkw gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Porsche. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz des Klinikums in der Steinstraße in Witzenhausen beschädigte gestern Nachmittag, um 17:50 Uhr, ein 35-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw beim Ausparken einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

