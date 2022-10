Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im verkehrsberuhigten Bereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einem verkehrsberuhigten Bereich an der Gräwenkolkstraße entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro.

Als ein 37-jähriger Marler rückwärts aus einer Einfahrt fuhr, kollidierte er mit dem Auto eines 30-jährigen Herteners. Durch die Kollision wurde der Wagen des Marlers gegen eine Mauer geschoben.

Ob der Hertener mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell