POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Toten

Saarbrücken/Saarlouis (ots) - Am Montag, 05.09.2022, erhielt die PI Saarlouis gegen 23:00 Uhr die Mitteilung über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Wohnhaus in Saarlouis-Fraulautern. Sofort entsandte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarlouis stellten bei Eintreffen Lichtschein einer Taschenlampe in dem derzeit unbewohnten Anwesen fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zwei 30 und 33-jährige ...

mehr