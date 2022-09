Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Einbrecherduo auf frischer Tat festgenommen

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Am Montag, 05.09.2022, erhielt die PI Saarlouis gegen 23:00 Uhr die Mitteilung über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Wohnhaus in Saarlouis-Fraulautern. Sofort entsandte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarlouis stellten bei Eintreffen Lichtschein einer Taschenlampe in dem derzeit unbewohnten Anwesen fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zwei 30 und 33-jährige Tatverdächtige auf dem Dachboden versteckt angetroffen und festgenommen werden. Die Männer sitzen nun in der JVA Saarbrücken ein.

Bei Eintreffen an der Örtlichkeit registrieren Einsatzbeamte der PI Saarlouis Personen im Gebäude. Mit weiteren Kräften der PI Völklingen, der PI Saarbrücken-Stadt sowie der Bundespolizei wurde das Gebäude vollständig umstellt und im Anschluss unter Zuhilfenahme eines Diensthundes durchsucht.

Hierbei verdichteten sich Hinweise darauf, dass sich die Tatverdächtigen auf dem Dachboden verbarrikadiert und versteckt hielten. Da ein gefahrloses Betreten des Dachbodens durch die Bodenluke nicht möglich war, durchsuchten alarmierte Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums anschließend den Dachboden und fanden dort zwei Männer, die sich unter Glaswolle versteckt hielten.

Die weiteren Ermittlungen durch die Dienststelle für Wohnungseinbruchsdiebstahl führten am gestrigen Dienstag, 06.09.2022, zur Vorführung des Duos beim Amtsgericht in Saarbrücken. Der Richter erließ gegen beide Haftbefehle.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell