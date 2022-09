Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Wer kennt diesen Mann?

Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Toten

Diefflen (ots)

Saarbrücken. Die Identität eines in der letzten Woche in der Nähe eines Einkaufmarktes in Diefflen zusammengebrochenen und anschließend verstorbenen Mannes ist immer noch ungeklärt. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.

Am vergangenen Freitag (02.09.2022) brach gegen 20 Uhr ein Mann in der Nähe des Nettomarktes in Diefflen zusammen. Passanten wurden auf die regungslose Person aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Trotzdem verstarb der Unbekannte noch an der Örtlichkeit.

Zwar wird bislang von einem natürlichen Tod ausgegangen. Den Ermittlern des Dezernats 213 des Landespolizeipräsidiums gelang es jedoch bisher nicht, die Identität des Mannes, der keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, zu klären.

Personenbeschreibung:

- etwa 60 bis 70 Jahre alt - 1,80 cm groß - etwa 80 bis 90 Kg schwer - ca. 25 cm lange, dunkelgraumelierte, wellige Haare, mit einem Haarband zusammengebunden - graumelierter 3-Tage-Bart

Bekleidet war der Tote mit einer schwarzen Jogginghose mit zwei seitlichen Hosentaschen und beidseitigen Reißverschlüssen am Hosenbund der Marke ACTIVE, Größe XL. Er trug außerdem ein schwarzes T-Shirt (Größe XL) und lila-orangefarbene Turnschuhe der Marke Nike. An der Hose befand sich ein brauner Gürtel mit einer silbernen Gürtelschnalle mit der Aufschrift JOOP. Außerdem trug er eine schwarze Lederhalskette mit silbernem Kreuz.

Sachdienliche Hinweise zur Person können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden.

