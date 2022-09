Saarbrücken (ots) - Insgesamt 47 sogenannte "Schockanrufe" registrierte die saarländische Polizei am gestrigen Dienstag (30. August 2022). In zwei Fällen führte die bekannte Masche zur Übergabe von Schmuck, Münzen und Bargeld an die Betrüger. Der Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro! Eine 84 Jahre ...

mehr