Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Saarbrücken

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Seit vergangenen Mittwoch (24.08.2022) sucht die saarländische Polizei in Saarbrücken-Burbach mit großem Aufwand nach einer Leiche. Jetzt bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

In dem teilweise nur schwer zugänglichen Gelände im Bereich der Luisenthaler Straße, Einmündung Güchenbacher Straße, das an die dortigen Deichanlagen angrenzt, wird die Leiche eines Mannes vermutet, der im Zeitraum zwischen 2013 und 2015 getötet und dort vergraben worden sein soll. An der Suche beteiligt sind neben der technischen Einsatzeinheit (TEE) der Bereitschaftspolizei auch Suchhunde der saarländischen und rheinland-pfälzischen Polizei. Der Schwerpunkt der Suche konzentriert sich derzeit auf einen Weiher, der sich in dem Areal befindet.

Die Polizei befragt jetzt Anwohner im näheren Umfeld in dem Saarbrücker Stadtteil. Unter Tatverdacht steht ein 30 Jahre alter Mann, der bereits wegen eines im Jahr 2015 in Saarbrücken begangenen Tötungsdeliktes verurteilt worden ist und seine lebenslange Haftstrafe in der JVA Saarbrücken absitzt.

Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum im genannten Bereich gewohnt oder sich insbesondere in dem Gebiet um den dortigen Weiher längere Zeit aufgehalten haben und sich an Auffälligkeiten erinnern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Im Strafverfahren ist es grundsätzlich möglich, dass Hinweise unter bestimmten Voraussetzungen vertraulich behandelt werden können.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell