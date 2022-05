Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220512.1 Neufeld: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Neufeld (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Neufeld einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der stark alkoholisiert am Steuer eines Wagens saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 01.30 Uhr entschlossen sich Beamte in Sankt Michaelisdonn, den Fahrer eines Fiats zu überprüfen. Sie folgten dem Fahrzeug, das teils mit hoher Geschwindigkeit und in leichten Schlangenlinien unterwegs war. Schließlich gelang es den Polizisten, den Fiat in Neufeld, Alte Bundesstraße, zu stoppen. Im Gespräch mit dem Insassen stellten die Einsatzkräfte starken Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durch den 32-Jährigen absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,80 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Dithmarschers und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

