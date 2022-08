POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 36. KW

Saarbrücken (ots) - Am Montag, dem 22. August 2022, nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums einen mit europäischen Haftbefehl gesuchten 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen an seiner Arbeitsstelle in Friedrichsthal fest. Der Mann soll laut italienischen Behörden für einen schweren Raub verantwortlich und Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein. ...

