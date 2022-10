POL-RE: Datteln: Polizei nimmt Leergut-Diebe fest

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch verletzten sich ein Autofahrer und zwei Beifahrerinnen bei einem Unfall. Alle drei wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo der 89-jährige stationär verblieb. Um 20.35 Uhr fuhr der 89-jährige aus Wilhelmshaven auf der Essener Straße in Richtung Essen, als er aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm haltenden Wagen eines 44-jährigen Fahrers aus Grevenbroich ...

