Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche

Hagen-Innenstadt (ots)

In der Zeit vom 02.11.2022, 20 Uhr, bis 04.11.2022, 07:05 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße in der Hagener Innenstadt zu mehreren Kelleraufbrüchen. Neben fünf vollendeten Tathandlungen kam es noch zu zwei weiteren Versuchen. Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht vollständig erfasst werden. An allen Türen entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

