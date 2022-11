Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenräuber mit Hilfe von Zeugen und Bundespolizei gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (26.10.2022) gegen 15.10 Uhr entriss ein 45-Jähriger einer Frau in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof trotz starker Gegenwehr die Handtasche und rannte davon. Die 32-Jährige rief um Hilfe und machte so einen 18-Jährigen auf den Raub aufmerksam. Der Zeuge erfasste die Situation und verfolgte den Täter. Er konnte ihm die Handtasche der Potsdamerin erfolgreich abnehmen. Auch Beamte der Bundespolizei hatten die Hilferufe der 32-Jährigen gehört. Sie konnten den 45-jährigen Handtaschenräuber in der Bahnhofstraße stellen und bis zum Eintreffen der Hagener Polizeibeamten festhalten. Der 45-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

