Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Achtung Verkehrseinschränkungen am Marktplatz in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am 13.10.2022 ab 06:00 Uhr wird es zunächst eine halbseitige Sperrung des Marktplatzes geben. Das bedeutet, dass die Zufahrtsstraßen Bruchstraße, Strelitzer Straße und Töpferstraße gesperrt werden. Der Verkehr zum Marktplatz kann in dieser Zeit trotzdem von der Glambecker Straße, der Sassenstraße, der Zierker Straße und der Schloßstraße fließen. Ab ca. 09:30 Uhr wird der Verkehr um den Marktplatz komplett gesperrt, damit die Veranstaltung ungestört ablaufen kann. Das bedeutet, dass für ca. 45-60 Minuten kein Fahrzeug zum Markplatz fahren darf. Dazu wird es weiträumige Sperrungen an den Zufahrtsstraßen zum Markplatz geben, damit dieser umfahren werden kann. An welchen Straßen die Sperrungen beginnen, kann dem angefügten Kartenauszug entnommen werden.

Nach der Veranstaltung - ab ca. 10:30 Uhr - wird es dann wieder die halbseitige Sperrung geben, wie schon vor der Veranstaltung. Wir bitten Anwohner und Anlieger, die geplanten Sperrmaßnahmen zu beachten und einzuplanen. Wir sind bemüht, die Einschränkungen für Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir bitten zudem die Rundfunksender, am Tage des 13.10.2022 rechtzeitig und regelmäßig Durchsagen über die geplanten Verkehrseinschränkungen im Bereich des Marktplatzes von Neustrelitz zu machen. Vielen Dank.

