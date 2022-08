POL-MG: Wetschewell: Autofahrer fährt 10-Jährigen an und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mönchengladbach (ots) - Bereits am Freitag, 26. August, ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. An der Goethestraße in Eicken verschafften sich die Täter zwischen 14.45 Uhr und 23.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld und Uhren. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach ...

mehr