Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: Lkw-Brand auf Parkplatz Sommerhofen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 23:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg auf dem Parkplatz Sommerhofen zu einem Lkw-Brand. Durch Rauchgeruch wurde der in der Fahrerkabine schlafende 55-jährige Fahrzeugführer wach und konnte Flammen am Auflieger feststellen. Mithilfe eines Feuerlöschers versuchte er das Feuer zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt am Aggregat des Kühlaufliegers. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell