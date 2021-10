Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Fahrzeugführerin flüchtet vom Unfallort

Stralsund (ots)

Am 30.09.2021 gegen 20:30 Uhr Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht im Wulflamufer in Stralsund. Anhand der vorgefundenen Spurenlage, eines Zeugenhinweises und erster Ermittlungen am Unfallort sowie im Nahbereich, fuhr die 26-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW VW aus Richtung Karl-Marx-Straße in Richtung Frankendamm. Auf Höhe des Wulflamufer 7 kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden PKW Mazda MX 5. Die Fahrzeugführerin kam ihren Pflichten als Beteiligte eines Verkehrsunfalls jedoch nicht nach, sondern fuhr in Richtung Frankendamm weiter. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und informierte das Polizeihauptrevier Stralsund über den Verkehrsunfall. Polizeibeamte des PHR Stralsund fuhren zur Unfallstelle und befragten den Zeugen. Weitere Beamte begaben sich in das nähere Umfeld. Im Kleinen Diebsteig in Stralsund wurden die Beamten dann gegen 21:00 Uhr auf mehrere Personen aufmerksam. Bei den Personen befand sich auch die Fahrzeughalterin des VW. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht nur um die Halterin des PKW VW handelte, sondern diese das Fahrzeug auch selbst geführt hatte. Aufgrund des festgestellten Atemalkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,38 Promille. Zudem gab die 26-Jährige an, dass sie während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon geschaut habe. Zur Beweissicherung wurde anschließend im Helios Klinikum Stralsund eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3600 EUR. Die junge Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weiteren Ordnungwidrigkeiten verantworten. Der Führerschein der 26-Jährigen wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zum Unfall werden durch die Kriminalpolizei Stralsund geführt.

