POL-MG: Einbrecher stehlen Mercedes

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag, 28. August, gegen 6.30 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Karmannstraße im Stadtteil Gladbach einzubrechen. Er kam offensichtlich zunächst durch die defekte Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus und machte sich an der Wohnungstür im Erdgeschoss zu schaffen. Anschließend versuchte er, die Jalousien der Wohnung hochzuschieben, um sich über die Fenster ...

