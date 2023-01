Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand von 3 Mehrfamilienhäusern - 5 verletzte Personen

Viersen (ots)

Bei einem Brand von drei Mehrfamilienhäusern verletzten sich drei Bewohner und zwei Polizeibeamte durch das Einatmen von Rauchgas.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in einem Holzunterstand, der an der rückwärtigen Seite eines Mehrfamilienhauses an der Gladbacher Straße stand, dort gelagertes Holz gegen 13:25 h in Brand. Das Feuer griff nach bisherigen Erkenntnissen von dort auf angebaute Holzbalkone des Hauses über. Von dort breitete es sich dann in die Wohnungen des Hauses und auf die beiden rechts und links angebauten Mehrfamilienhäuser aus. Drei der Bewohner der Häuser mussten nach Einatmen von Rauchgas mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ebenso verletzten sich eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter durch das Einatmen von Rauchgas, zum Glück benötigten sie aber nur eine ambulante Behandlung im Krankenhaus. Bei der Brandbekämpfung fand die Feuerwehr in einer Wohnung eine Hanfplantage mit noch nicht erntereifen Pflanzen. Der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen und eines Statikers folgen./mikö (21)

