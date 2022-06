POL-RZ: Feuerwehreinsatz in Bargteheide

Ratzeburg (ots) - 24. Juni 2022 | Kreis Stormarn - 23.06.2022 - Hohenfelde Am 23. Juni 2022 kam es gegen 15 Uhr in Hohenfelde zu einem Einschleichdiebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich die Hausbewohnerin in ihrem Wohnzimmer und schaute Fernsehen. Sie entdeckte gegen 15 Uhr zwei männliche Personen im Vorgarten. Als einer der beiden die Dame bemerkte flüchteten die beiden Männer. Im Anschluss stellten ...

