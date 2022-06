Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wagen touchiert und weggefahren

Bocholt (ots)

Beim Fahrbahnwechsel hat ein Unbekannter am Freitag in Bocholt ein anderes Auto gestreift und sich danach entfernt. Zu dem Unfall kam es gegen 16.25 Uhr auf dem Ostwall in Richtung Bahnhof. Der Verursacher fuhr weiter Richtung Münsterstraße; bei seinem Wagen handelte es sich um einen braunen oder ockerfarbenen BMW Kombi. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell