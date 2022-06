Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Freitag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 23-jährige Bocholterin war gegen 16.40 Uhr auf der Rheder Straße stadtauswärts unterwegs. Als die Bocholterin nach links in die Münsterstraße einbiegen wollte, stieß sie mit der Pedelecfahrerin zusammen: Die 26-Jährige hatte von der Münsterstraße nach links in die Rheder Straße abbiegen wollen. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. (to)

