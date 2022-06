POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots) - 23. Juni 2022 | Kreis Stormarn - 16./17.06.2022 - Elmenhorst OT Fischbek Die Polizeistation in Bargteheide führt Ermittlungen nach einem Diebstahl von acht Kunststofffenstern von einer Baustelle in der Straße Wiesengrund in Elmenhorst. Im Zeitraum vom 16.06.2022, 19.00 Uhr bis zum 17.06.2022, 07.00 Uhr wurden die Fenster, in einer Größe von 120cm x 155 cm, vom Baustellengelände entwendet. Aufgrund ...

