POL-VIE: 4jähriger Junge von PKW erfasst -- schwer verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Der 4jährige rannte offensichtlich einem Ball hinterher auf die Straße.

Gegen 15:25 h befuhr ein 19jähriger aus Nettetal mit seinem PKW die Straße Alst in Fahrtrichtung Schaag. In Höhe der Hausnummer 88 rannte plötzlich ein 4jähriger Junge von rechts auf die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Offensichtlich war der Junge beim Ballspielen in der Grundstückseinfahrt hinter dem Ball her auf die Straße gelaufen. Der Junge verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste./mikö (18)

