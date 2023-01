Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Brand auf Minigolfanlage - Brandursache wird ermittelt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.01.2023 hat es zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr einen Brand auf der Krickenbecker Allee in Hinsbeck gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine dortige Holzhütte in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (17)

