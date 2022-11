POL-HK: Munster: Vereinsheim von Einbrechern aufgesucht; Walsrode: Diebe entwenden Fahrzeugteile; Soltau: Mülltonne in Brand; Schwarmstedt: Kraftakt von Vandalen.

Heidekreis (ots) - 30.10. - 31.10. - Fahrzeuge angegangen Soltau: Durch einen unbekannten Täter wurden in der Nacht zu Montag zwischen 22.15 Uhr und 9.15 Uhr gleich mehrere Fahrzeuge in der Saarlandstraße angegangen. Bei zwei Autos entstand Sachschaden, in dem diese zerkratzt wurden. Bei einem Fahrzeug wurde die ...

mehr