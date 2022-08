Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Wendemanöver endet im Krankenhaus

Warendorf (ots)

Während eines Wendemanövers sind am Freitag (26.08.2022, 16.25 Uhr) zwei Autos in Ostbevern zusammengestoßen.

Ein 74-jähriger Gronauer fuhr in seinem Pkw auf der B 51 Richtung Glandorf. An einer Bushaltestelle fuhr er parallel zur Straße, um hier zu wenden. Zeitgleich war ein 82-jähriger Glandorfer in seinem Auto ebenfalls auf der B 51 in gleicher Richtung hinter dem Gronauer unterwegs. Während des Wendemanövers stießen beide Autos zusammen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzten Männer in Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die B 51 war während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen an der Einmündung zur L 830 komplett gesperrt.

