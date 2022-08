POL-WAF: Warendorf. Beim Abbiegen zusammengestoßen

Warendorf (ots) - Hinterlassener Müll auf einer Einfahrt in Telgte hat am Dienstag (23.08.2022, 20.00 Uhr) dazu geführt, dass sich zwei Männer gestritten haben. Ein Unbekannter Mann ist mit einem Lastenrad an der Einfahrt an der Straße Münstertor vorbeigefahren und hat Müll in die Einfahrt geschmissen. Als ihn die 55-jährige Bewohnerin ansprach und bat den Müll wieder mitzunehmen, begannen die beiden zu streiten. ...

mehr