Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Müll führt zu Streit

Warendorf (ots)

Hinterlassener Müll auf einer Einfahrt in Telgte hat am Dienstag (23.08.2022, 20.00 Uhr) dazu geführt, dass sich zwei Männer gestritten haben.

Ein Unbekannter Mann ist mit einem Lastenrad an der Einfahrt an der Straße Münstertor vorbeigefahren und hat Müll in die Einfahrt geschmissen. Als ihn die 55-jährige Bewohnerin ansprach und bat den Müll wieder mitzunehmen, begannen die beiden zu streiten. Die 55-Jährige holte ihren 55-jährigen Lebensgefährten zur Hilfe. Als er an der Einfahrt ankam, begann auch zwischen ihnen ein zunächst verbaler Streit, in dessen Folge der Unbekannte den Telgter zu Boden brachte. Als sich der 55-Jährige wieder aufgestellt hatte, gab er dem Unbekannten eine Backpfeife. Dieser fuhr dann weiter Richtung und drohte dem Telgter durch Gesten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: sehr groß, kräftige Statur, wurde von zwei Frauen auf Rädern begleitet, in dem Lastenrad befand sich ein Kind.

Hinweise zu dem Beteiligten oder Zeugen bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

