Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220704-4: Senior nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt in Klinik

Frechen (ots)

Teilstück der Burgstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Am Montagvormittag (4. Juli) ist ein Fußgänger (82) bei einer Kollision mit einem Auto in Frechen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten in eine Uniklinik.

Die beiden Beteiligten kollidierten gegen 10.30 Uhr auf der Burgstraße. Der Fußgänger habe ersten Erkenntnissen zufolge zuvor die Straße überquert. Zeitgleich sei eine Autofahrerin (68) mit ihrem Opel von der Franzstraße nach rechts in die Burgstraße abgebogen.

Polizisten sperrten die Burgstraße zwischen der Franzstraße und der Straße "Im Klarenpesch" für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Euskirchen unterstützte die Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis. Die Beamten des Verkehrskommissariats werden die Ermittlungen aufnehmen. Die Sperrung dauert zur Stunde noch an. (sc)

