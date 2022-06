Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Donnerstagmittag (02. Juni) befuhr eine junge Frau gegen 12.20 Uhr mit ihrem Fahrrad den Bürgersteig der Kreuzherrenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Beecker Straße. In Höhe der Einmündung zur Beecker Straße musste die 18-Jährige an einer Ampelanlage auf Grund von Rotlicht warten. Zur gleichen Zeit wartete die Fahrerin einer grauen Mercedes-Benz A-Klasse auf der Kreuzherrenstraße ebenfalls auf Grünlicht, um nach rechts in die Beecker Straße abbiegen zu können. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die Radfahrerin los und wollte den Einmündungsbereich überqueren. Beim Abbiegevorgang kam es dann zu einer Berührung zwischen PKW und Fahrrad. Hierbei verletzte sich die Zweiradfahrerin leicht am Fuß. Der Wagen entfernte sich dann allerdings über die Beecker Straße in unbekannte Richtung. Die PKW-Fahrerin war etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte dunkles fast schulterlanges Haar und trug eine große runde Brille. Die Polizei bittet die Fahrerin der A-Klasse, sich zu melden. Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum am Unfall beteiligten Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden ebenfalls gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell