Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Transportfahrzeugen

Hückelhoven/-Ratheim (ots)

In der Nacht von Dienstag (31. Mai) auf Mittwoch (01. Juni) kam es in Hückelhoven und Ratheim zu insgesamt vier Aufbrüchen von Kleintransportern. An einem an der Hilfarther Straße abgestellten KFZ schlugen die Täter eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren diverse Werkzeuge. In Ratheim lagen die Tatorte in der Kirchstraße, wo die Diebe ebenfalls ein Fenster einschlugen und eine Schleifmaschine erbeuteten, sowie in der Vennstraße und der Steinstraße. Dort suchten die Unbekannten, nachdem sie die Fahrzeuge geöffnet hatten, nach Wertgegenständen, gingen jedoch nach ersten Erkenntnissen leer aus.

