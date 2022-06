Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligtes Fahrzeug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am 20. Mai, gegen 14.15 Uhr, beobachtete ein Spaziergänger, wie der Fahrer eines weißen Transporters beabsichtigte, sein Fahrzeug auf der Schmitter Straße in einer Parklücke abzustellen. Beim Rückwärtsfahren habe der Transporter mit der hinteren linken Fahrzeugecke einen blauen PKW BMW X1 touchiert, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die beiden männlichen Insassen des Transporters hätten sich, nachdem sie den Transporter abgestellt hatten, zu Fuß entfernt. Der BMW wies laut dem Zeugen einen Schaden am vorderen linken Radkasten auf. Die Polizei sucht nun nach dem Halter beziehungsweise Nutzer des blauen BMW X1. Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem blauen BMW X1 machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

